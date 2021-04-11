منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تكشف تفاصيل حادث وقع بمنشأة نطنز النووية

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الحادث في شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز لم يسفر عن تلوث نووي ولم يوقع إصابات.

وقد أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، عن حادث يؤثر على توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.