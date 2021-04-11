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ننشر الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 وخطوات السداد عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيًا

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:00 ص
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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ننشر الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 وخطوات السداد عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيًا

نتابع معكم عبر موقعنا طريقة استعلام فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020 وخطوات السداد عبر موقع المصرية للاتصالات، حيث أصدرت الشركة فاتورة شهر إبريل والتي تُعد الثانية لهذا العام، وتُشجع الحكومة المصرية المواطنين خلال الفترة الحالية على سداد الاستحقاقات مقابل الخدمات إلكترونيًا للحد من التجمعات في ظل الظروف الحالية.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2020
تم إصدار فاتورة شهر إبريل اليوم الأربعاء 15/4/2020، حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات أربع فواتير للتليفون الأرضي في العام بواقع فاتورة كل ثلاثة أشهر، فاتورة في نصف شهر يناير، وفاتورة في منتصف شهر إبريل، وفاتورة في منتصف شهر يوليو، وفاتورة في منتصف شهر أكتوبر، وتُعطي الشركة لعملائها مدة سماح شهر لسداد الفاتورة قبل أن تتحول الخدمة إلى استقبال فقط، وفي حالة عدم السداد في مدة الاستقبال، تنقطع الخدمة بشكل مُؤقت قبل قطعها بشكل نهائي.

الشركة المصرية للاتصالات
يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الشركة المصرية للاتصالات بالإتصال على 111 رقم خدمة العملاء وإتباع الخطوات التي توضحها الخدمة الصوتية لمعرفة قيمة الفاتورة، والتي تتطلب إدخال كود المحافظة ثم رقم التليفون، ثم الضغط على إظهار الفاتورة، والتي تتطلب إدخال الرقم السري وملئ البيانات الظاهرة.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت عن طريق رقم الحساب، بعد الدخول على الموقع، والضغط على أيقونة الاستعلام برقم الحساب.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي
يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق، ومن أبرزها:

- السداد عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان.

- السداد من خلال ماكينات فوري، مصاري، أمان.

- السداد من خلال فروع الشركة المصرية للاتصالات.

- منافذ فواتير المصرية للاتصالات في محطات المترو.

- سداد الفاتورة في أي فرع من فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ننشر الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ابريل 2020 وخطوات السداد عبر موقع المصرية للاتصالات إلكترونيًا

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