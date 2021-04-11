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وزارة القوى العاملة توضح أسماء المستبعدين من صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة 2021 والمستحقين وموعد صرفها

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:05 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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وزارة القوى العاملة توضح أسماء المستبعدين من صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة 2021 والمستحقين وموعد صرفها

أعلنت وزارة القوى العاملة أسماء المستبعدين من منحة العمالة الغير منتظمة والغير مستحقين لصرف المنحة المُقدرة ب 500 جنيه مصري، والتي أصدرها رئيس الجمهورية في ظل الظروف الصعبة التي اضطرت الكثير من العمالة الغير منتظمة إلى ترك أعمالهم، مما آثر على أوضاعهم المالية، وأشارت وزارة القوى العاملة أنه تم تسجيل ما يقرب من 2 مليون فرد على موقع الوزارة، على الرغم من أنه تم إقرار أن هناك 1.5 مليون مستحق فقط، وعليه فأنه سوف يتم استبعاد 500 ألف شخص من المنحة.

وزارة القوى العاملة
يُذكر أنه بدأت منذ أمس عملية الصرف لمنحة ال 500 جنيه بعد أن أكد المختصين أن عملية تدقيق البيانات لمن تقدموا للحصول على المنحة تمت من خلال ستة اجتماعات للجنة المختصة، وكانت قد تشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي وتتكون من عضوية وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية الأخرى.

المستحقين للحصول على منحة الـ 500 جنيه
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم إعطاء المنحة ل 1.5 مليون مستحق، حيث بدأت عمليات الصرف رسميًا منذ الاثنين الماضي وتستمر على مدار أربعة أيام، على أن يتم إرسال رسالة للعامل على الهاتف الذي تم التسجيل به بمكان وموعد صرف المنحة، علمًا بأنه تم استبعاد أصحاب الحيازات الزراعية والأفراد المُؤمن عليهم والحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

وزارة القوى العاملة توضح أسماء المستبعدين من صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة 2021 والمستحقين وموعد صرفها

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