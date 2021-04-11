فهد شلبي : حلمي تحقق بالعمل مع حمادة هلال في "المداح" (خاص)

يشارك الفنان الشاب فهد شلبي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "المداح"، وهو سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.



وقال فهد شلبي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "سامي"، يتسبب في كشف شئ مهم خلال الأحداث، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



وأوضح فهد شلبي أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "المداح"، هو أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه، ومختلفة تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، وأنه كان يتمنى العمل مع الفنان حمادة هلال.



وأضاف فهد شلبي:"بحب حمادة هلال جدًا، وبسمع أغانيه طول الوقت، وده أول لقاء بينا، وأحمد سمير فرج مخرج متميز، أعماله دايما ناجحة".



مسلسل "المداح "بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت.