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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:20 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثيه تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه السعودية

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