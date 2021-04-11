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وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، مدى أمن البناء الهندسي لسد النهضة، موضحا أن هناك مستويين لتصميمات سد النهضة.
وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر حصلت على المستوى الأول من التصميمات وكان به مشاكل، ثم طالبت مصر بالمستوى الثاني من التصميمات، ولكن الجانب الأثيوبي رفض، معلقا: "طالما رفضوا يبقا في مشكلة فنية وخايف يورهاني"، مؤكدا أنه يستعد دائما للسيناريو الأسوء في ملف سد النهضة.
وأضاف أنه لو هناك احتمال "واحد في المليون" لإنهيار السد، فأنهم سيعملون على الاحتياط من هذا الاحتمال، وسيتخذون كافة اجراءات الحماية، موضحا أنهم سينفذون سدود في منخفضات توشكى، وقنطرة حول السد العالي لتصريف المياه الزائد، لافتا إلى أن هذه الاجراءات ستكلف 20 مليار جنيه.

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