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أحمد علي يُجسد شخصية الشهيد محمد وحيد في "الاختيار 2" (خاص)

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب أحمد علي المبشر في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وقال أحمد علي المبشر في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث شخصية الشهيد المقدم "محمد وحيد"، مُضيفًا:" بتشرف إني بقدم شخصية عظيمة زي الشهيد محمد وحيد؛ لإنه كان من الظباط المجتهدين جدًا في شغله و كان بيسعى دايما لتحقيق الاستقرار والأمن في مصر".

وأشار أحمد علي المبشر أنه تم ترشيحه للعمل في مسلسل" الاختيار 2" من خلال الكاستنج دايراكتور و مساعد المخرج إبراهيم فرج و مساعد المخرج نادر ناجح، مُعبرًا عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج بيتر ميمي، فهو مخرج متميز يعي تمامًا لما يقدمه، ويقوم بوضع الأبطال في أماكنهم المناسبة، كما أنه يهتم بكل تفصيله تخص العمل، ويحرص دائمًا على ظهور أعماله بشكل جيد لكي تنال إعجاب الجمهور.

وأوضح أحمد علي المبشر أن كواليس العمل كانت لطيفة وممتعة جدًا، مُضيفًا :" استمتعت جدًا بالوقوف أمام قامتين مهمين زي كريم عبد العزيز و أحمد مكي، وأتمنى إن اتعامل معاهم مرة تانية".

وتوجه أحمد علي المبشر بالشكر لزوجة الشهيد محمد وحيد لدعمها الكبير له فى كل التفاصيل المتعلقة بالدور، كما أنها لم تبخل عليه بأى شئ، فقامت بإعطائه بعض الاكسسورات والملابس الخاصة بزوجها الراحل لكي يرتديهم أثناء التصوير.

وأضاف أحمد علي المبشر :" شرف كبير أوي لأى ممثل إنه يشارك فى عمل مهم زي الاختيار ٢، فهو
ملحمة وطنية بيبان فيه جهود جهاز الشرطة المصرية فى التصدي لكل أعمال التطرف الإرهابي".


مسلسل "الاختيار 2" من المقرر عرضه على قناتي ON وON دراما، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، رياض الخولي، عزوز عادل.

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