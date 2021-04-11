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"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن الإعلامي وائل الإبراشي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، وحالته تحسنت كثيرا، وسيظهر قريبا على الشاشة.
وقال "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن خالد النبوي يتماثل للشفاء من الإصابة بكورونا، واستغنى عن استخدام الأكسجين، وحالته مستقرة.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة داخل العائلات، مشددا على أهمية أن يكون هناك حذر داخل المنزل مثل خارجه.

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