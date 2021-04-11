زلزال قوي يضرب خليج العقبة جنوب الأردن

رصد مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج العقبة.

وبحسب رئيس قسم مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة المهندس غسان سويدان، وقعت الهزة الأرضية عند الساعة 4:55 فجرًا، ويبعد مركزها 40 كلم عن مدينة العقبة إلى الجنوب، وعلى عمق 10 كلم.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وكانت مناطق مختلفة من الأردن خاصة مناطق الجنوب، شهدت نشاطًا زلزاليًا لوقوعها في "حفرة الإنهدام" على الشق السوري الأفريقي (فالق البحر الميت) ما يجعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض، بحسب ما أفادت وكالة "عمون" الأردنية.