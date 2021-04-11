موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره كالياري، اليوم الأحد 11 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين إنتر ميلان وكالياري في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحل فريق إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.



