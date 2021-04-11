Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:10 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق إنتر ميلان مع نظيره كالياري، اليوم الأحد 11 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين إنتر ميلان وكالياري في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحل فريق إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. المقابل المادي منع بايرن ميونخ من ضم جريزمان

منذ ربع ساعة

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ ساعة الا ربع

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 10 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج