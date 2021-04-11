صن داونز يرفض رحيل مهاجمه إلى الأهلي

رفض المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، أن مسؤولي فكرة رحيل مهاجمه بيتر شالوليلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.





صن داونز يرفض رحيل شالوليلي





وربطت العديد من التقارير الصحفية الجنوب إفريقية، اسم شالوليلي بإمكانية الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضحت صحيفة "Sowetan" الجنوب إفريقية أن مسؤولي الأهلي أبدوا إهتماما بضم شالوليلي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.





من جانبه قال مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا،: "ما يُقال عن شالوليلي هو مجرد هراء كبير، لديه عقد مع صن داونز".





وأتم المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي صن داونز تصريحاته: "إذا كان هناك نادٍ يرغب في التعاقد مع بيتر عليه أن يدفع الكثير من الأموال، لكنه ليس للبيع أيضًا ولا نفكر في التفريط فيه".



