Advertisements

صن داونز يرفض رحيل مهاجمه إلى الأهلي

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
Advertisements
رفض المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، أن مسؤولي فكرة رحيل مهاجمه بيتر شالوليلي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

صن داونز يرفض رحيل شالوليلي

وربطت العديد من التقارير الصحفية الجنوب إفريقية، اسم شالوليلي بإمكانية الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "Sowetan" الجنوب إفريقية أن مسؤولي الأهلي أبدوا إهتماما بضم شالوليلي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.

من جانبه قال مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا،: "ما يُقال عن شالوليلي هو مجرد هراء كبير، لديه عقد مع صن داونز".

وأتم المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي صن داونز تصريحاته: "إذا كان هناك نادٍ يرغب في التعاقد مع بيتر عليه أن يدفع الكثير من الأموال، لكنه ليس للبيع أيضًا ولا نفكر في التفريط فيه".

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 12 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج