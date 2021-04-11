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"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:40 ص
حسام مجدي
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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل ١٧ أبريل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.
وكان فريق برشلونة قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب نظيره إشبيلية.
بينما حسم فريق أتلتيك بيلباو صعوده للدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب فريق ليفانتي.
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