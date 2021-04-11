أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

استقرت اسعار الدواجن اليوم السبت 10-4-2021 بالرغم من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان ، و تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض مزارع بنسبة 12.6% ليسجل 28.75 جنيه مقابل 32.90 جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.





وتراجع سعر كيلو الدجاج المزراع الأحمر(حي) بنحو 17.7 % ليبلغ 33.75 جنيه مقابل 41 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الدجاج البلدي الحي بنحو 10.9 % ليسجل 38.75 جنيه مقابل 43.50 جنيه ، وانخفضت أسعار الدجاج المخلي بنسبة 13.8 % ليسجل الكيلو 65.50 جنيه مقابل 76 جنيها





وسجل البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، وسجل لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيه، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





أسعار البيض اليوم





وتراوحت أسعار البيض اليوم بين 35 و36 جنيهًا للطبق، وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة، أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.





واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 37 جنيهًا للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.







