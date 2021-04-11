طلاب الجيزة يفوزون ببرنامج العباقرة في الموسع العاشر

أعلن ناصر شعبان مدير ادارة جنوب الجيزة التعليمية أن طلاب مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة حصلت علي كأس برنامج العباقرة للمرة الثانية.



وأضاف في تصريح خاص لموقع الدستور أن المرة الاولي كانت في الموسم الثامن أما المرة الثانية كانت الموسم العاشر وحصل طلاب السعيدية علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية.





وكان قد شهد برنامج "العباقرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، لحظة صعبة جدًا مع إعلان الطالب المثالي لهذا الموسم، حيث فقد والد الطالب توازنه وسقط أرضا في ستوديو البرنامج من الفرحة، مما تسبب في تحرك الروائي عصام يوسف مسرعًا اليه حتى يتمكن من السيطرة على الموقف.



وأكد الروائي عصام يوسف، فى تعليق على قناه القاهرة والناس، أن هذا من أصعب اللحظات التي مر بها خلال مواسم البرنامج المختلفة، قائلا: "تفاجئت بسقوط والد الطالب المثالي على الأرض من الفرحة بتفوق والده، وشعرت بحالة من الخوف والقلق على حياة والد اللاعب؛ لأنه يمر بحالة صحية سيئة".



وبكى الروائي عصام يوسف، على الهواء وخلال عرض حلقة برنامج "العباقرة"، موضحا أن المشهد حالة إنسانية والبكاء تمكن من جميع الحضور في الاستديو، ونشر عصام يوسف هذا الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، معقبًا: "من اصعب اللحظات اللي مرت عليا في البرنامج، الحمد لله عدت علي خير، ألف مبروك محمد رمضان حصولك على كاس الاديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي".

