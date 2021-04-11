Advertisements

في هذا الموعد.. دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا في الأوبرا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تستعد المطربة دينا الوديدي لإحياء حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة، وذلك يوم 23 من شهر إبريل الجاري، وذلك ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المميزة .

وفي سياق آخر طرحت دينا الوديدي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف"، وهي من ألحان، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب.


وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف من الضلمة.. وبخاف من النور والضل".

أخبار تهمك

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. المقابل المادي منع بايرن ميونخ من ضم جريزمان

منذ 14 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج