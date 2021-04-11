في هذا الموعد.. دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا في الأوبرا





تستعد المطربة دينا الوديدي لإحياء حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة، وذلك يوم 23 من شهر إبريل الجاري، وذلك ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها المميزة .



وفي سياق آخر طرحت دينا الوديدي مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كنت بخاف"، وهي من ألحان، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب.





وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف من الضلمة.. وبخاف من النور والضل".