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3 مليارات دولار إجمالي الاستثمارلات العربية في مصر خلال 2019-2020

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
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كشفت بيانات  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صافي الاستثمارات العربية في مصر بالعام المالي 2019/2020، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية نحو 3 مليار و750 مليون دولار، مقابل 3 مليار و258 مليون دولار فى العام المالي 2018/2019، بزيادة بلغت نحو 492 مليون دولار.

وتظهر البيانات، توزيع الاستثمارات العربية بين 4 دول تتصدرها الإمارات العربية بقيمة مليار و617.5 مليون دولار بالعام المالي 19/20، مقابل مليار و104.2 مليون دولار في العام المالي السابق له 18/19، بزيادة بلغت 513.3 مليون دولار، يليها المملكة العربية السعودية بنحو 448.6 مليون دولار العام المالي 19/20، مقابل 478.1 مليون دولار بالعام المالي السابق له، ثم الاستثمارات الكويتية وبلغت قيمتها 347.5 مليون دولار وأخيرا الاستثمارات التونسية بنحو 1.6 مليون دولار بالعام المالي 19/20.

وبلغ إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر، نحو 7 مليار و453 مليون دولار بالعام المالي 19/20، موزعا بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى 30 يونيه 2020، نحو 8 آلاف و638 شركة بإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 42 مليار و193 مليون جنيه، وأغلبها تعمل في القطاع الصناعي بنحو 4 آلاف و64 شركة و1109 شركة في القطاع الإنشائي.

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