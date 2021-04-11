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بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمشاركة قوة أمنية من قسم شرطة العرب وشرطة المرافق كما تم مصادرة عدد من الموازين ومناضد خشبية وأستندات حديدية.


وجه عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، برفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق والميادين للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي،
وشارك الحملة العميد محمد عكاشة مأمور قسم شرطة العرب وضباط المباحث والأفراد والجنود، والعقيد شادي محروس قائد شرطة المرافق.



استهدفت الحملة شوارع أرض العزب ونهصة مصر، شارع الثلاثيني وشارع ١٠٠ ومحمد علي وطرح البحر، وذالك للتفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان وشددت الحملة على المحال التجارية، ومحلات الجزارة والمقاهي والكافتريات وجميع المجالات.

وشدد عبد الفتاح بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وأرتداء الكمامة والنظافة العامة، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من وضع كافة المطهرات كما، تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام وتحرير محاضر عدم إرتداء كمامات.
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)
بالقوة الأمنية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية ببورسعيد (صور)

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