مفاجأة.. المقابل المادي منع بايرن ميونخ من ضم جريزمان

كشف مايكل ريشكي المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ السابق، بأنهم حاولوا التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني، قبل 7 سنوات.





وتحدث ريشكي عن الأمر في تصريحات لشبكة "Sport1" الألمانية، قائلًا: "نعم، كانت هناك محاولات للتعاقد مع جريزمان عندما كان يلعب في ريال سوسيداد".





وأضاف: "لكن كانت هناك مشكلة بسبب المقابل المادي، قابلت وكيله مرة واحدة في مدريد، لكن كان هناك سقف مالي محدد لشراء صفقات جديدة كما هو متبع في بايرن ميونخ، وبالتالي، لم ننجح في ضمه في ذلك الوقت".





وأتم: "لقد كان أداءه مميزًا في ريال سوسيداد، وعندما انتقل إلى أتلتيكو مدريد حاولنا معه مرة أخرى، لكن لم تكن هناك أي فرصة للحصول عليه، لن أكشف عن المبالغ التي طلبها ناديه لكنها كانت بعيدة تمامًا عن إمكانيات بايرن ميونخ".



