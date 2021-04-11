700 مليون جنيه واردات مصر من الفول خلال يناير الماضي

سجلت الواردات المصرية من الفول ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من الفول العريض والصغير لغير البذار نحو 700 مليون و624 ألف جنيه "43 مليون و789 ألف دولار"-16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه-، مقابل 238 مليون و784 ألف جنيه "14 مليون و924 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 461 مليون و840 ألف جنيه "28 مليون و865 ألف دولار".





ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الفول جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 957 مليون و477 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و84 مليون و661 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 127 مليون و184 ألف دولار.





ومن أبرز الواردات، ألبان ومنتجاتها بقيمة 36 مليون و483 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 71 مليون و774 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 35 مليون و291 ألف دولار، يليه واردات التفاح الطازج بقيمة 743 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 31 مليون و65 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 30 مليون و322 ألف دولار، ثم واردات دقيق القمح وبلغت قيمته 3 ملايين و765 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 209 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة 3 ملايين و556 ألف دولار.



