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الطالع الفلكي الأحد 11/4/202..للأمَام بِتَفَاؤل!

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع  الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من  14 مارس - 13 أبريل.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.

اليوم 3 برمودة قبطى ، 11 نيسان رُومى ، 29 شعبَان ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: - الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الحَمَل يعنى
مخلوق صغير السن مُفعَم بالتفاؤل والفرحة يرغب فى اللعب والتنطيط ، هو برج يُعبّر عن البدايات الجديدة وعدم الإلتفات للماضى فما فات فات وانتهى الأمر، وقت للحركة واللحلحة والتنفيذ الملموس لأعمالك فالحمل يعنى طاقة الشباب وأنت قادر على بذل المجهود مهما بدا شاقاً تحت البرد القارس أوالشّمس الحارقة ، وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الدورة القمريّة الفائتة بخيرها وشرّها ، حبّ فاشل أو وظيفة فقدتها لاتعنى نهاية الدّنيا لكنها تعنى وظيفة جديدة فى مكان أفضل ومع زملاء أطيب،حبيب/ة أجمل ومن أسرة أفضل ، تعويض عن آلام الماضى واستعادة  لمظهر الصحّة والشباب ونبذ لحالة الخنوع أو الشعور بالضعف، الثقة بالنفس و الشعور بالحيويّة هى ما يُمطرك به القمر بحلوله ببرج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج الثور: هاتفك قد لا يتوقّف عن الرّنين، علامة ميمُونة تفيد أنك محبُوب من الكثيرين ، لكن لا تَنْسَ أن تَصِلَ رَحِمَك وإن قَطَعَك.

برج الجوزاء: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.

برج السّرطان: الصّدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.

برج الأسد: تأكد من كتابة الطلبات المنزلية بورقة أثناء شراء المشتروات حتى تتجنّب إعادة السّلع الغير مرضى عنها وصنع مشكلة ضخمة من مشكلة تافهة.

برج العذراء: إقتناص فرصة سانحة أو التأنّى لصيد أثقل وزناً ، أنت أدرى بأحوالك لكن تأكد أنّ معلوماتك غيرمشوّهة غير ناقصة وغير مغلوطة.

برج الميزان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط ، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد الحلول الوَسَطْ.

برج العقرب: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، ما محبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم، لكن لايعنى أن تُعطى الثقة للجميع.

برج القوس: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجدى: حافظ على أموالك بعيداً عن المُغامرات غير المحسوبة مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن مشاريع الإثراء السريع المشبوهة.

برج الدّلو: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.

برج الحوت: قم بفحص الإتفاقات المطبوعة بنفسك وبِمَعِيّة المُحترفين، خصوصاً تلك البنود الماكرة المكتوبة بأحرف مُنَمْنَمَة صغيرة بالأسفل ، درهم وقاية.

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