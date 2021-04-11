ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبلغت حركة تداول الشاحنات 2775 شاحنة .





وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و980 طنا تشمل : 5 آلاف و850 طن فوسفات و5 آلاف طن يوريا و2040 طن كسب صويا و3 آلاف و280 طن مولاس،وفقا لبيان صادر اليوم الأحد.





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76 ألفا و547 طنا تشمل: 9 آلاف طن فول صويا و7 آلاف طن كسب فول صويا و 88 طن خشب زان و7092 طن أبلاكاش و4530 طن خردة و2964 طن حديد و3604 طن فول و609 طن عدس و16657 طن قمح و24206 طن ذرة .





وأوضح البيان، أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1240 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من " الامارات و المغرب و السعودية و ألمانيا و بلجيكا و سلوفينيا و الصين و الهند و مالطا و كرواتيا و ايطاليا و انجلترا و سنغافورة و امريكا "، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2208 حاويات مكافئة .