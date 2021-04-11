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أسعار الأسماك اليوم الأحد 11-4-2021 في سوق العبور

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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ستقرات اسعار الاسماك اليوم الأحد 11-4-2021، حيث سجل سعر كيلو سمك البلطي بنحو 16.9% ليسجل 29.50 جنيه مقابل 35.50 جنيه ، كما سجل سعر كيلو "البوري" الطازج بنسبة 13.1% لتسجل 56.50 جنيه مقارنة ب65 جنيها في مارس 2020.
 
 وسجل سعر كيلو "المرجان المجمد" بنحو 12.7 % ليسجل 34.50 جنيه مقابل 39.50 جنيه ، كما سجل سعر كيلو ماكريل(مجمد) بنسبة 7.5 % ليسجل 33.75 جنيه مقابل 36.50 جنيه ،وانخفض سعر كيلو "الجمبري قشر وسط مجمد" بنسبة 17.5% ليسجل 123.75 جنيه مقابل 150 جنيه في مارس 2020، كما انخفض سعر كيلو فيليه(قشر بياض) بنسبة 17.9% ليبلغ 115 جنيها مقابل 140 جنيه.

تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، وسجل  سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وانخفض  وبلغ  سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و120 جنيها، و انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلية المتجمد نحو 70 جنيه للكيلو،  وقشر البياض 100 جنيه للكيلو،  وبلغ سعر السمك القراميط 15 جنيه للكيلو، ووصل سعر سمك موسي إلى 110 جنيه للكيلو،  وحقق السمك البريوني المجمد نحو 27 جنيه للكيلو.

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