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سعر اليورو اليوم الأحد 11-4-2021 مقابل الجنيه المصري

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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ارتفع سعر اليورو فى أولي تعاملات البنوك الصباحية اليوم الأحد 11-4-2021، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.58 جنيه للشراء.
 
18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء
 
18.76 جنيه للبيع 

سعر اليورو فى بنك مصر
18.56 جنيه للشراء.
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.57 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.57 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.
 
18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.54 جنيه للشراء.
 
18.72 جنيه للبيع.


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