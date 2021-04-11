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البحرين تبحث سبل التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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 بحث عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، مع مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء عن بعد بين الجانبين، اليوم السبت، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"

وأشاد الوزير بالخبرات الأمريكية الكبيرة والمتقدمة في مجالات مختلفة، معرباً عن تطلع الوزارة للاستفادة بشكل أكبر من خبرات الشركات الأمريكية في مجال البنية التحتية والتعمير والمباني الخضراء ومجال الزراعة وإعادة تدوير النفايات.

من جهتها أعربت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عــن سـرورها لتنامي علاقات بلادها مع مملكة البحرين في شتى جوانب التعاون، مشيدة بجهود الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية، منوهة بما تشهده البحرين من تقدم ونماء في مختلف الميادين.

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