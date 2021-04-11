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الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل"لعبة نيوتن" وتؤكد : وضع المشاهد في اقصى حالات الترقب

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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اشادت الناقدة ماجدة خير الله بـ البرومو التشويقي لمسلسل " لعبة نيوتن" الذي طرحته الشركة المنتجة ميديا هب سعدي – جوهر ، بالتزامن مع الاعلان عن تفاصيل المسلسل في مؤتمر صحفي اقيم قبل أيام بحضور أبطال وصناع العمل.

وأبدت ماجدة خير الله عن اعجابها بـ البرومو وبطريقة اختيار المشاهد التي كانت تشويقية واثارت فضول وتساؤلات المشاهد عما سوف يحدث في المسلسل ، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة :" صياغة البرومو ، فن وعنصر مهم جدا في التسويق لاي عمل فني،ازاي تثير اهتمام المتفرج وقضوله بدون ماتحرق احداثه، الاجانب يعهدون لمتخصصين في عمل البروموهات بعيدا عن المخرج اللي قد يكون هدفه اظهار بعض القطات الجميله او اللي فيها مجهود من وجهة نظره، لكن اللي بيصيغ البرومو بتكون مهمته صعبه انه يكشف نوع الفيلم ( اثاره ، رعب، رومانسيه، حربيه ، خيال علمي، كوميديا) بدون مايحرق الاحداث ."

واضافت ماجدة خير الله :" ويمكن يكون افضل برومو حتي الان هو (نيوتن) لانه بيضع المتفرج في اقصي حالات الترقب والاثاره والفضول في آن واحد ، بدون ضجيج ولازخم وكانه بيضع في ذهن المتفرج اسئله كثيره ، ومتداخله لن يجد اجابتها الا بمشاهدة المسلسل، ويكفي لقطه واحده لمحمد ممدوح تشعرك انه حايكون من اهم عناصر للقوه في العمل وهو يقول بتوتو وقلق (مش سامع) ! الحكايه فن مش عشوائيه اختيار اللقطات".
مسلسل لعبة نيوتن تدور احداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لانجاب طفلهما على الاراضي الامريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخدهما الى عوالم لم تكن في الحسبان ، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الامريكية .


مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي ، محمد ممدوح ،محمد فراج ،سيد رجب ، عائشة بن احمد ، مايان السيد ، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتاليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر ، محمد الشخيبي ، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.
الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل"لعبة نيوتن" وتؤكد : وضع المشاهد في اقصى حالات الترقب
الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل"لعبة نيوتن" وتؤكد : وضع المشاهد في اقصى حالات الترقب
الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل"لعبة نيوتن" وتؤكد : وضع المشاهد في اقصى حالات الترقب
الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل"لعبة نيوتن" وتؤكد : وضع المشاهد في اقصى حالات الترقب

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