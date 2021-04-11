Advertisements

للمرة الثانية..يسرا وهبة تعود إلى معرض فنون العالم بدبي

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements


للعام الثاني علي التوالي تشارك الفنانة التشكيلية المصرية يسرا وهبة والمقيمة بدولة الإمارات بمعرض فنون العالم بدبى، والذي تقام دورته في الفترة من 7 إلى 10 ابريل الجاري تحت شعار "استطلاع رؤي فنية جديدة". 

حيث تقدم يسرا 10 أعمال جديدة لها مع أكثر من 250 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من 2000 عمل في مختلف المجالات الفنية، من أكثر من 27 دولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.

وقالت "أكمل هذا العام رحلتي التي بدأتها العام الماضي بمشاركتي الأولي في المعرض الرائد علي مستوي منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلي مشاركتي في عدد من المعارض حول العالم من بينها اتيلية مونتز في إيطاليا، هذا العام أحاول من خلال مشاركتي في معرض فنون العالم تقديم أفكار جديدة في الفن التشكيلي من خلال مزج أساليب و خامات مختلفة حتى أصل إلى النتيجة التي أتطلع لتقديمها إلى متذوقي الفن من خلال لوحاتي التي أعبر فيها عن مشاعري، فأنا أحاول ترجمة المشاعر والأحاسيس الخاصة بي كامرأة من خلال أعمالي، كما إنني اسعي من خلالها إلى نشر الأمل والطاقة الإيجابية".

وأضافت يسرا "أسعي دائمًا أن أكون علي طبيعتي، أن أترك مشاعري وأنا ارسم لتترجم إلى لوحة، خاصة وأن معرض فنون العالم بدبي جلب لي هذا العام شعورًا مختلفًا بسبب تطلعي لتقديم شئ مبتكر بمفاهيم جديدة تضيف إلى رحلتي وتصوري إلى الجمهور من متذوقي هذا النوع من الفن، الذي يدمج العديد من المواد معا ويؤدي إلي ابتكار مفاهيم جديدة، فأعمالي الفنية المجردة تأتي مباشرة من القلب للواقع، معبرًا عن الأشياء التي لا يمكني أترجمها إلى كلمات إلا من خلال الرسم، فهو لغتي المرئية للتواصل من خلال حركة الألوان".

 حيث تتضمن أساليبها الفنية إستخدام الأكريليك و الرزين بالدمج مع مجموعة من المواد للحصول على الطلاء لتصل إلي النتيجة المطلوبة، فكل عمل فني يروي قصة من خلال الألوان والقوام والمواد، فرؤيتها الإبداعية هي أن تصنع ما يجعل الناس تشعر بالارتياح والحب، وتقول "العالم يريد طاقة إيجابية ويجب على الجميع أخذ قسط من الراحة.. و الانطلاق مجددًا".

أخبار تهمك

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 11 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. المقابل المادي منع بايرن ميونخ من ضم جريزمان

منذ نصف ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ 42 دقيقة

وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

منذ ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 10 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن درجات الحرارة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

"لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة

09:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج