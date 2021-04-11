للمرة الثانية..يسرا وهبة تعود إلى معرض فنون العالم بدبي





حيث تقدم يسرا 10 أعمال جديدة لها مع أكثر من 250 فنان وجهة عارضة لعرض أكثر من 2000 عمل في مختلف المجالات الفنية، من أكثر من 27 دولة، وسط إقبال كبير من أبرز المعنيين والشخصيات الفنية محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومع التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.



وقالت "أكمل هذا العام رحلتي التي بدأتها العام الماضي بمشاركتي الأولي في المعرض الرائد علي مستوي منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلي مشاركتي في عدد من المعارض حول العالم من بينها اتيلية مونتز في إيطاليا، هذا العام أحاول من خلال مشاركتي في معرض فنون العالم تقديم أفكار جديدة في الفن التشكيلي من خلال مزج أساليب و خامات مختلفة حتى أصل إلى النتيجة التي أتطلع لتقديمها إلى متذوقي الفن من خلال لوحاتي التي أعبر فيها عن مشاعري، فأنا أحاول ترجمة المشاعر والأحاسيس الخاصة بي كامرأة من خلال أعمالي، كما إنني اسعي من خلالها إلى نشر الأمل والطاقة الإيجابية".





وأضافت يسرا "أسعي دائمًا أن أكون علي طبيعتي، أن أترك مشاعري وأنا ارسم لتترجم إلى لوحة، خاصة وأن معرض فنون العالم بدبي جلب لي هذا العام شعورًا مختلفًا بسبب تطلعي لتقديم شئ مبتكر بمفاهيم جديدة تضيف إلى رحلتي وتصوري إلى الجمهور من متذوقي هذا النوع من الفن، الذي يدمج العديد من المواد معا ويؤدي إلي ابتكار مفاهيم جديدة، فأعمالي الفنية المجردة تأتي مباشرة من القلب للواقع، معبرًا عن الأشياء التي لا يمكني أترجمها إلى كلمات إلا من خلال الرسم، فهو لغتي المرئية للتواصل من خلال حركة الألوان".





حيث تتضمن أساليبها الفنية إستخدام الأكريليك و الرزين بالدمج مع مجموعة من المواد للحصول على الطلاء لتصل إلي النتيجة المطلوبة، فكل عمل فني يروي قصة من خلال الألوان والقوام والمواد، فرؤيتها الإبداعية هي أن تصنع ما يجعل الناس تشعر بالارتياح والحب، وتقول "العالم يريد طاقة إيجابية ويجب على الجميع أخذ قسط من الراحة.. و الانطلاق مجددًا".

للعام الثاني علي التوالي تشارك الفنانة التشكيلية المصرية يسرا وهبة والمقيمة بدولة الإمارات بمعرض فنون العالم بدبى، والذي تقام دورته في الفترة من 7 إلى 10 ابريل الجاري تحت شعار "استطلاع رؤي فنية جديدة".