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نجوم يرفعون شعار «عمل واحد لا يكفى»

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
دينا منير
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أيام وينطلق الماراثون الدرامى لعام 2021، الذى يشهد منافسات ساخنة بين عدد كبير من النجوم، ويطل هذا العام فنانون بأكثر من وجه فى أكثر من عمل.

البداية من الفنان عمرو عبد الجليل الذى يعتبر الأكثر ظهورا، حيث يشارك فى 5 أعمال دفعة واحدة وهى مسلسلات «لحم غزال» و«ملوك الجدعنة» و«النمر» و«موسى» و«كل ما نفترق» و«الاختيار رجال الظل»،

ويتشارك فى السباق معه فى عدد مرات الظهور الفنان محمد فراج الذى يشارك فى 5 أعمال أيضا وهى «الملك»، «خلى بالك من زيزى» «لعبة نيوتن» و«ضد الكسر» و«الاختيار رجال الظل»

أما الفنانون الذين يشاركون فى 4 مسلسلات، فهم الفنان محمود حافظ المشارك فى مسلسلات «الملك»، «اللى مالوش كبير»، «بنت السلطان» و«النمر»، والفنان بيومى فؤاد الذى يشارك فى كل من «النمر»، «خلى بالك من زيزى» و«بنت السلطان» و«ولاد ناس»، ثم الفنان محمد عز المشارك فى كل من «موسى»، «هجمة مرتدة» «المداح»، «ولاد ناس»، وبعده الفنان صبرى فواز المشارك فى كل من «موسى» و«قصر النيل» و«ولاد ناس» بالإضافة لظهوره كضيف شرف فى مسلسل «خلى بلك من زيزى»، وتشارك ندا موسى فى 4 أعمال أيضا هى «هجمة مرتدة» و«بين السما والأرض» و«بنت السلطان» و«فارس بلا جواز».

إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين يشاركون فى 3 أعمال، وهم كثر على رأسهم الفنانة سوسن بدر وتطل فى كل من «بنت السلطان» و«بين السما والأرض»، والفنان صلاح عبد الله فى «قصر النيل» و«موسى» و«هجمة مرتدة»، والفنان محمد جمعة فيشارك فى مسلسلات «نسل الأغراب» و«هجمة مرتدة» و«الاختيار»، أما الفنان أحمد بدير فيظهر فى كل من مسلسل «بنت السلطان» و«المداح» و«بين السما والأرض»، ومن الممثلين الشباب نجد الفنان محمد علاء الذى يشارك فى «الملك» و«نسل الأغراب» و«الاختيار»، والفنان محمد عادل الذى يشارك فى مسلسلات «ضل راجل» و«كوفيد 25» و«هجمة مرتدة» والفنانة مايان السيد فنجدها فى «حرب أهلية» و«لعبة نيوتن» و«هجمة مرتدة»، والفنان محمود حجازى نراه فى» بنت السلطان «و«حرب أهلية» و«ولاد ناس»، مصطفى درويش فى «ضد الكسر» و«كله بالحب» و«بين السما والأرض» أما الفنانة الشابة مروة الأزلى فتظهر بـ3 شخصيات الأولى فى مسلسل «حرب أهلية» بشخصية سارة، ومسلسل «نسل الأغراب» بشخصية «حسنة»، ومسلسل «بنت السلطان» بشخصية «وردة» وأخيرا الفنان محمد مهران الذى يشارك فى مسلسلات «النمر» «بنت السلطان» و«نسل الأغراب».


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