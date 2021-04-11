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بالتفاصيل.. تقنية «خيوط الوجه» تعيد لغادة عبد الرازق شبابها

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
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فوجئ متابعو الفنانة غادة عبد الرازق بظهورها بملامح مختلفة تماما، حيث أثارت حالة من الجدل بعدما بدت أصغر سنا وهو ما جعل متابعيها على انستجرام والسوشيال ميديا يرجحون خضوعها لعمليات التجميل، أو اللجوء لبرنامج الفوتوشوب.

لكن مصدر مقرب من غادة أكد بأنها خضغت بالفعل لعملية تجميل لكن ليس بالشكل المتعارف عليه من قبل، خاصة بعد التطور الكبير الذى تشهده هذه النوعية من العمليات فى الفترة الأخيرة، حيث أجرت غادة تقنية «خيوط الوجه» وهى بديل للجراحة التجميلية تعمل على شد مناطق الوجه البارزة، مثل الخدود والجبهة والذقن وأيضاً الشفاه، كما تساعد على شد منطقة بين الحاجبين والأنف وهو التغيير الأساسى الذى ظهر على غادة بشكل كبير، والتى أجرتها فى بيروت، وقد وقع اختيارها على خيوط تعرف باسم الـ«aptos».

وأضاف المصدر أن غادة إضافةً الى خضوعها لعملية الخيوط فى وجهها، تخضع أيضاً بشكل مستمر إلى عملية ترميم وعناية كاملة ببشرتها وجلسات للحفاظ على مرحلة ما بعد الخيوط، وهو ما أظهرها بهذا الشكل سواء على بوستر مسلسل «لحم غزال» أو فى الإعلان الرسمى الخاص به، وأوضح المصدر أيضاً أن غادة استغلت تواجدها ببيروت لتصوير مشاهد المسلسل الخارجية من أجل استكمال ما بدأته من عناية بوجهها، حيث إن هذه التقنية «الخيوط» تحتاج لمتابعة مستمرة بعد الخضوع لها.

مسلسل «لحم غزال» من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك فى بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمى، شريف دسوقى، خالد محمود، ووليد فواز وغيرهم، وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى يتخلله أحداث تشويقية، وتظهر غادة من خلاله بـ٣ أدوار مختلفة.

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