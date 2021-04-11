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تباين بأداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات .. والمؤشر الرئيسي يهبط 0.04%

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات 

 وتوقع أمن فودة خبير أسواق المال  ارتفاع تدريجى لباقى الاسهم مع توالى التشبع الشرائى على الاسهم التى بادرت بالصعود مع دخول الرئيسي إلى قناه عرضية أعلى باستقراره فوق الـ 10300 نقطة مستهل تعاملات هذا الأسبوع  بين 10300 -10470 نقطة قبل هدوء التداولات مع بداية تداولات شهر رمضان الكريم.


مؤشرات البورصة المصرية
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10299 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3975 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2824 نقطة.

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