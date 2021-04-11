روبى أغانى.. ومسلسل رعب.. وآخر فى الإذاعة





عام2021 يشهد انطلاقة جديدة ومختلفة للفنانة روبى والتى بدأت مؤخرا فى طرح أغنيات ألبومها الجديد «حتة تانية»، كما قامت بإنشاء قناتها الرسمية عبر اليوتيوب والتى حققت من خلالها ملايين المشاهدات فى فترة قليلة وتجاوزت أغنيتها الجديدة 12 مليون مشاهدة، ووصل فيديو كليب «أنا لو زعلانة» إلى مليون ونصف المليون مشاهدة على القناة الخاصة بها، وبعد الانتشار الكبير الواسع الذى حققته روبى بطرحها لـ«حتة تانية».





وعلى الرغم من تحقيق روبى النجاح فى تجاربها الدرامية بشكل كبير سواء فى «سجن النسا» عام 2014 أو «أهو ده اللى صار» عام 2019، وهما الدوران المؤثران بالنسبة لروبى بشكل كبير، قررت أن تقدم مسلسلًا من بطولتها المطلقة، وذلك من خلال مسلسل «شقة 6» وهو المسلسل الذى ينتمى لنوعية الرعب التشويقى ولكن شكل الرعب فى العمل سيكون جديدًا ومختلفًا على المشاهد حيث تخوض بطلة العمل خلال الأحداث التى تدور داخل إحدى العمارات مع جيرانها، تجربة غير اعتيادية مع عوالم خارقة للطبيعة تؤدى بها للوصول إلى مجموعة من الحقائق ستغير فى مسار حياتها ومسار الشخصيات حولها وتكون أحداث المسلسل مثل الشبكة العنكبوتية كل حدث يصل بالمشاهدة إلى نتيجة وحدث آخر مربوط به، العمل ينقسم إلى جزءين كل جزء 15 حلقة، مسلسل «شقة 6» تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوى، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلى.





وأيضا علمنا بأنها تقوم حاليا بتسجيل مسلسل إذاعى من بطولتها سيذاع فى شهر رمضان عبر عدد من شبكات راديو النيل سواء ميجا إف إم، نغم إف إم، راديو هيتس وشعبى إف إم. وعلى المستوى السينمائى أيضاً، بدأت التحضيرات لفيلمها الجديد «شغل خواجات» والذى تعود من خلاله للسينما بعد آخر أعمالها فيلم الكنز، ولم تستقر الجهة المنتجة للعمل على موعد طرح الفيلم حتى كتابة هذه السطور، ولكن من المتوقع أن يكون خلال موسم الصيف المقبل، فيلم «شغل خواجات» تأليف شادى سلامة وجارٍ الاتفاق مع باقى فريق العمل خلال هذه الفترة.







