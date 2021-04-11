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قتلى وجرحى بانهيار داخل نفق جنوب الأردن

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:37 ص
انهيار أرضي - أرشيفية
انهيار أرضي - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 6 آخرون، إثر انهيار أتربة داخل نفق بمنطقة غور الصافي في محافظة الكرك جنوب الأردن.

 

وعلى الفور، تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني في الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء، مع وفاة شخص يبلغ من العمر 25 عاما، وإصابة 6 آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.

 

وعملت كوادر الدفاع المدني، على إزاحة الردم وتحرير جثة المتوفي، باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي.

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قتلى وجرحى انهيار أرضي الأردن

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