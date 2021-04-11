البورصة المصرية تكشف عن مواعيد التداول خلال شهر رمضان

كشقت البورصة المصرية، عن مواعيد جلسات التداول خلال شهر رمضان 2021 ، حيث أنه من المقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة " بورصة النيل"، من الساعة 10 صباحاً إلي الساعة 1:30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحاً.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أنه من المقرر أن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلي 9:30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحاً حتي 9:45 صباحاً، كما تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهراً إلي الساعة 2 ظهراً.





كما تكون مواعيد جلسة التداول للأوارق المالية " سوق الأوامر خارج المقصورة " يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً إلي الساعة 12 ظهراً.



