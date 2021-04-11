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نجم الزمالك السابق يسخر من اتحاد الكرة بتصريح مثير

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:35 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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علق نجم الزمالك السابق على قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين في القمة القادمة بين الفارس الأبيض والأهلي والمقرر إقامتها في الثامن عشر من أبريل الجاري.

وقال وائل القباني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة يؤكد أنه لا يعيش معنا في الأجواء الحالية".

وتابع: "هناك أزمة كبيرة وتعصب كبير في الفترة الأخيرة، ظهر ذلك في كرة السلة، لكن قراره ورؤيته تؤكد أنه لا يرى الوضع الحالي".

وأكمل: "لماذا يصمم اتحاد الكرة على الدخول في أزمة بسبب حكام القمة، ما الأزمة في استقدام حكم أجنبي".

وأضاف: "هناك حساسية كبيرة بين الفريقين ولن يستحمل أي منهما أي خطأ، خاصة أن هناك اخطاء في وجود تقنية الفيديو أيضًا".

وأتم: يجب أن نبعد الشبهة عن أي شئ، كما أن أي خطأ من الحكم المصري سيحدث أزمة حتى إن كان غير مقصود".

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