الفلبين تستعد لتخفيف بعض القيود الصارمة المتعلقة بكورونا

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، إنه سيتم تخفيف عمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كوفيد -19 في العاصمة الفلبينية وأربع مقاطعات مجاورة لها اعتبارا من الاثنين الموافق 12 أبريل.





وأضاف المتحدث هاري روك في إفادة افتراضية، أن مترو مانيلا ومقاطعات بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت ستخضع لحجر صحي مجتمعي أقل تقييدًا حتى 30 أبريل. وقدم روكي إحاطة من المستشفى حيث يعالج من COVID-19. ولم يذكر تفاصيل بشأن القيود التي سيتم تخفيفها لكنه قال إن التفاصيل ستعلن يوم الاثنين.



تكافح الفلبين واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، حيث تغرق المستشفيات في العاصمة وسط الإصابات اليومية القياسية، بينما تواجه السلطات تأخيرات في تسليم لقاحات COVID-19. وسجلت وزارة الصحة يوم الأحد 11681 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و201 حالة وفاة أخرى، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 864868 إصابة مؤكدة و14945 حالة وفاة.



ارتفعت الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت 15000 حالة في 2 أبريل، معظمها في العاصمة المزدحمة. في الأسبوع الماضي، ألغى دوتيرتي خطابًا أسبوعيًا متلفزًا واجتماعًا مع فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا حيث ثبتت ايجابية اختبارات بعض أفراد طاقمه لـ COVID-19.



كما ثبتت إصابة وزير دفاع روكي ودوتيرتي، ديلفين لورينزانا. وقال روكي إن الحكومة ستعمل على زيادة عدد أسرة COVID-19 في مرافق الرعاية الصحية وإفساح المزيد من الغرف في المستشفيات. وبموجب تصنيف الحجر الصحي الحالي لمانيلا والمناطق المحيطة بها، تم حظر الحركة غير الضرورية، إلى جانب التجمعات الجماعية وتناول الطعام في المطاعم، مع فرض حظر تجول أطول من المعتاد منذ 29 مارس.



وأثارت إعادة فرض عمليات الإغلاق الصارمة مخاوف من أن الاقتصاد سيستغرق وقتًا أطول للتعافي من أسوأ ركود سجله العام الماضي.

