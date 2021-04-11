بالهوية الوطنية استعلم عن حساب المواطن الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 والشروط المطلوبة للحصول على دعم برنامج حساب المواطن





بالهوية استعلام عن حساب المواطن الدفعة 41 لشهر أبريل 2021 نستعرضها الان مع حضراتكم فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل حول المواطنين الراغبين فى اجراء الكشف عن مستحقاتهم فى هذا البرنامج المصروف بشكل شهري فى العاشر من أبريل من كل شهر، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن قيمة تلك المستحقات اون لاين.





استعلم عن حساب المواطن

حساب المواطن السعودي احدي برامج الدعم الموجودة بالمملكة العربية السعودية المصروفة لكل مواطن سعودي لديه الجنسية الوطنية السعودي ومن ضمن الفئات الأكثر احتياجاً للحصول على صرف برنامج هذا الدعم المصروف للمواطنين أصحاب بطاقات التنقل داخل المملكة العربية السعودية والسابق لهم التسجيل على كافة البيانات المطلوبة للتسجيل على دعم حساب المواطن، عليه يتم إيداع جميع مستحقات هذا الدعم شهرياً فى صباح يوم العاشر ميلادياً من كل شهر أو فى الحادي عشر ميلادياً والتاسع ميلادياً عليه من المقرر على ان يتم إيداع مستحقات جميع مستفيدي الدفعة 41 من دفعات حساب المواطن صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 11 أبريل 2021، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن هذا الدعم.





خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يجري الاستعلام عن حساب المواطن اون لاين باتباع الخطوات التالية:-





- فتح موقع حساب المواطن الرسمي (اضغط هنا).

- إدخال رقم الهوية.

- تسجيل اسم المواطن الرباعي.

- النقر على خانة استعلام.



