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وزيرا دفاع الفلبين والولايات المتحدة يأملان في استئناف التدريبات العسكرية المشتركة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعرب وزيرا الدفاع الفلبيني والأمريكي، اليوم الأحد، عن أملهما في استئناف مناورات "باليكاتان" العسكرية المشتركة التي ألغيت العام الماضي، حيث ناقشا الوضع في بحر الصين الجنوبي.


وقد ناقش وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثالث في مؤتمر هاتفي آخر التطورات في الأمن الإقليمي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة لورنزانا. وقال البيان "كلاهما يتطلع إلى إجراء مناورات باليكاتان".

وتأتي محادثتهما بعد أيام فقط من تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، في مكالمة هاتفية أيضًا، عن مخاوفهما المشتركة بشأن السفن الصينية، التي تعتقد مانيلا أنها مأهولة من قبل الميليشيات، في بحر الصين الجنوبي.

احتجت الفلبين على وجود القوارب الصينية داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية التي يبلغ طولها 200 ميل في ويتسون ريف في الممر المائي الاستراتيجي، وطالبت الصين مرارًا وتكرارًا بنقل السفن بعيدًا.ومع ذلك، قال دبلوماسيون صينيون إن قوارب الصيد كانت تحتمي فقط من الأمواج الهائجة ولم تكن على متنها أي ميليشيا.


وقد تعقدت العلاقات بين الولايات المتحدة ومستعمرتها الآسيوية السابقة منذ عام 2016 عندما تولى دوتيرتي السلطة، الذي أدلى مرارًا وتكرارًا بتصريحات تدين السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء صداقته مع الصين. وأكد أوستن، خلال المؤتمر الهاتفي، على أهمية اتفاقية القوات الزائرة بين البلدين، بينما التزم لورنزانا بمناقشة الأمر مع الرئيس رودريغو دوتيرتي. وفي فبراير، قال دوتيرتي إنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن مستقبل اتفاق نشر القوات منذ عقدين مع الولايات المتحدة.

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مناورات عسكريه الولايات المتحدة الفلبين

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