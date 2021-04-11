وزيرا دفاع الفلبين والولايات المتحدة يأملان في استئناف التدريبات العسكرية المشتركة

أعرب وزيرا الدفاع الفلبيني والأمريكي، اليوم الأحد، عن أملهما في استئناف مناورات "باليكاتان" العسكرية المشتركة التي ألغيت العام الماضي، حيث ناقشا الوضع في بحر الصين الجنوبي.









وقد ناقش وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثالث في مؤتمر هاتفي آخر التطورات في الأمن الإقليمي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة لورنزانا. وقال البيان "كلاهما يتطلع إلى إجراء مناورات باليكاتان".





وتأتي محادثتهما بعد أيام فقط من تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، في مكالمة هاتفية أيضًا، عن مخاوفهما المشتركة بشأن السفن الصينية، التي تعتقد مانيلا أنها مأهولة من قبل الميليشيات، في بحر الصين الجنوبي.





احتجت الفلبين على وجود القوارب الصينية داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية التي يبلغ طولها 200 ميل في ويتسون ريف في الممر المائي الاستراتيجي، وطالبت الصين مرارًا وتكرارًا بنقل السفن بعيدًا.ومع ذلك، قال دبلوماسيون صينيون إن قوارب الصيد كانت تحتمي فقط من الأمواج الهائجة ولم تكن على متنها أي ميليشيا.







