حجز طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام اقتحام الحدود

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حجز طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام اقتحام الحدود
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:33 ص
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة النقض نظر طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام المؤبد والمشدّد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في قضية اقتحام الحدود الشرقية، إلى جلسة 11 يوليو للحكم.
كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
كما قضت بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين.
وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
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