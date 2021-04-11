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حجز طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام اقتحام الحدود

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة النقض نظر طعن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على أحكام المؤبد والمشدّد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في قضية اقتحام الحدود الشرقية، إلى جلسة 11 يوليو للحكم.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

كما قضت بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 9 آخرين.

وشمل القرار براءة آخرين، وقضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.

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