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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11-4-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:
  
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08  جنيه للشراء.
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.
 


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