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مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:34 ص
الفجر الرياضي
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كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفارس الأبيض.
وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "أوضة البس" مساء أمس السبت: "إذا كان الزمالك مُتخذ قرار رحيل باتشيكو، فكان يجب عليه قيادة الفريق في مباراة الترجي أولًا، ومن ثم اتخاذ هذا القرار، لكن رحيله قبل تلك المباراة الهامة بأيام خاطئ".
وتابع: "باتشيكو كان سيستمر في قيادة الزمالك حتي بعد مباراة الترجي، لكن كارتيرون هو مَن أصر علي قيادة الفريق في تلك المباراة ".
واختتم: "أي لاعب أخطأ في الزمالك في عهد باتشيكو تم عقابه، وسبب رحيله "فني" .
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