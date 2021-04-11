مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفارس الأبيض.





وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج "أوضة البس" مساء أمس السبت: " إذا كان الزمالك مُتخذ قرار رحيل باتشيكو، فكان يجب عليه قيادة الفريق في مباراة الترجي أولًا، ومن ثم اتخاذ هذا القرار، لكن رحيله قبل تلك المباراة الهامة بأيام خاطئ".





وتابع: "باتشيكو كان سيستمر في قيادة الزمالك حتي بعد مباراة الترجي، لكن كارتيرون هو مَن أصر علي قيادة الفريق في تلك المباراة ".





واختتم: "أي لاعب أخطأ في الزمالك في عهد باتشيكو تم عقابه، وسبب رحيله "فني" .



