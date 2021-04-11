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ضبط 1304 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1304) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (2،35 طن "كبدة مجمدة – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

و ضبط (3،17 طن "أعشاب – تمور" بدون مستندات مجهولة المصدر – "435 جوزة الطيب – كاتشب" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (1،6 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (1،22 طن "سكر تموينى" – 600 عبوة زيت تموينى محظور تداوله خارج منظومة التموين.. تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية بلغت 21420 جنيه)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط (11 طن "أعلاف حيوانية " بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.. إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط السلع الغذائية المغشوشة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر إستهدفت محلات ومخازن الياميش والتمور.. أسفرت جهودها عن ضبط (72) قضية.. بإجمالى مضبوطات بلغت (96،764 طن "تمور – ياميش" – عدد 10514 عبوة ولفة "قمر الدين").. أبرزها مايلى:ضبط (7٫75 طن "تمور – تمر هندى – زبيب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية – 625 لفة قمر الدين بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العمة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط (7٫32 طن "تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 8500 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5٫1 طن "قمر الدين – زبيب – تين مجفف – فستق" معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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