من وزارة الداخلية لـ«الفجر»: سجين «عشماوى» سيحصل على شقة





فى لفتة إنسانية تعكس الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمسجونين وذويهم، تجاوبت وزارة الداخلية مشكورة مع حالة السجين السابق عبد الفتاح على العجمى، والذى تم الإفراج عنه بعفو رئاسى فى 2017، ونشرت «الفجر» فى عددها الصادر بتاريخ 25 مارس الماضى تقريرًا للزميلة منار شديد تحت عنوان «سجين عاش مع عشماوى 5 سنوات» تفاصيل قضائه 27 عاماً فى السجن فى قضية قتل، والحكم عليه مرتين بالإعدام ثم خفف الحكم فى الاستئناف إلى المؤبد، قبل أن يعترف أحد أقاربه بأنه القاتل الحقيقى.





وحسب نص خطاب وزارة الداخلية لـ «الفجر» فقد تم إدراج السجين السابق عبدالفتاح على العجمى، ضمن الحالات التى تستحق مساعدات بقسم الرعاية اللاحقة بمديرية أمن القليوبية، كما تم منحه خطاباً لمحافظة القليوبية لمساعدته فى الحصول على وحدة سكنية منخفضة التكاليف أو شقة ضمن مساكن الإيواء بالمحافظة.





ومن جانبها تتقدم «الفجر» بخالص التقدير وأطيب التمنيات لوزارة الداخلية وجهودها الرامية لتطبيق القانون مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمسجونين والمفرج عنهم.



