أستاذ أوبئة: التوزيع غير العادل للقاحات يولد سلالات جديدة (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن تحور فيروس كورونا حتى الآن بسيط، ولكن قد يتطور الأمر إذا لم يكن هناك توزيع عادل للقاحات.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك 600 مليون جرعة لقاح تم توزيعها، وأغلبها موزع على 10 دول، منوها بأن هناك دول لم تحصل على جرعات من اللقاح، وقد تشهد هذه الدول تحور في الفيروس يؤثر على فاعلية كل اللقاحات.





وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه لو لم يتكاتف العالم حول التوزيع العادل للقاحات قد نشهد ظهور سلالات جديدة من الفيروس.



