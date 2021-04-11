المنافسة تشتعل بين كروز أزول وكلوب أمريكا في الدوري المكسيكي

اشتعلت المنافسة بين كروز أزول وكلوب أمريكا على صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز فجر الأحد في المرحلة الرابعة عشر.





وفاز كروز أزول على ضيفه تشيفاس 1 /صفر وتغلب كلوب أمريكا على مضيفه تيجريس أونال 3 /1 كما فاز ليون على مضيفه أطلس 3 /1.





ويتصدر كروز أزول جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن كلوب أمريكا الوصيف.





وسجل جوناثان رودريجيز هدف الفوز لكروز أزول في الدقيقة 50.





وعلى ملعب يونيفرسيتاريو، سجل روجير مارتينيز الهدفين الأول والثالث لكلوب أمريكا في الدقيقتين السادسة و68 وتكفل بيدرو أكوينو بالهدف الثاني في الدقيقة 56.





وأحرز دييجو رييس الهدف الوحيد لتيجريس اونال في الدقيقة 63 ثم تعرض لاعب الفريق رافاييل دي سوزا للطرد في الدقيقة 71.



