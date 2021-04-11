العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 11/أبريل/2021 - 11:46 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي منذ أقل من ساعة "مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو) منذ ساعتين و 14 دقيقة هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد منذ حوالي 13 ساعة وزير الري يكشف مفاجأة عن تصميمات سد النهضة (فيديو) منذ ساعتين و 31 دقيقة أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب منذ حوالي 5 ساعات نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل منذ أقل من ساعتين "لقب في انتظار كومان".. موعد مباراة برشلونة المقبلة منذ ساعتين و 15 دقيقة زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة منذ حوالي 4 ساعات أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو) منذ يوم بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 15 ساعة ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو منذ حوالي 11 ساعة وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض منذ حوالي 13 ساعة نجم ريال مدريد: العارضة وقفت معنا أمام برشلونة منذ ساعة و 15 دقيقة ريال مدريد يعادل إنجازا استمر 43 عاما منذ 39 دقيقة عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية منذ حوالي 16 ساعة Advertisements