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كاواساكي فرونتال يهزم اف سي طوكيو ويعزز صدارته للدوري الياباني

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:45 ص
فريق كاواساكي فرونتال
فريق كاواساكي فرونتال
وكالات
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حقق فريق كاواساكي فرونتال الفوز على مضيفه اف سي طوكيو 4 /2 اليوم الأحد في الأسبوع السابع من الدوري الياباني ليعزز موقعه في الصدارة.

كما عزز ناجويا جرامبوس موقعه في مركز الوصيف بفوزه على مضيفه أويتا ترينيتا 3 /صفر.

وفي مباريات أخرى فاز ساجان توسو على ضيفه يوكوهاما إف سي 3 /صفر وتعادل كونسادول سابورو مع ضيفه كاشيما إنتلرز 2 /1 كما تعادل فيجالتا سينداي مع ضيفه يوكوهاما إف مارينوس سلبيا.

ورفع كاواساكي رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة وتوقف رصيد اف سي طوكيو عند 15 نقطة في المركز السابع.

وسجل أكيهيرو إيناجا الهدفين الأول والثاني لكاواساكي في الدقيقتين الثامنة و17 وأضاف كاورو ميتوما ولياندرو دامياو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و75.

وتكفل اديلتون وتاكويا أوتشيدا بتسجيل هدفي طوكيو في الدقيقتين 59 و84.

ورفع ناجويا جرامبوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن كاواساكي المتصدر.

وتقدم ريوجو ياماساكي بهدف لناجويا في الدقيقة 33 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وسجله كيسوكي ساكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44 قبل أن يختتم يويتشيرو كاكيتاني التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

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