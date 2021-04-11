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الخارجية البريطانية: اتفقنا مع أمريكا على رفض أي تصعيد روسي في أوكرانيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:50 ص
الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على رفض أي تصعيد روسي في أوكرانيا.

 

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت عن اتصالات على أعلى المستويات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

 

وقال الكرملين، إن  موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن التحركات العسكرية الروسية بالقرب من حدودها المشتركة مع أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لأوكرانيا أو لأي شخص آخر، وأن موسكو حركت قواتها في أنحاء البلاد بالشكل الذي تراه مناسبًا.

 

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.

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وزارة الخارجيه تصعيد بريطانيا اوكرانيا الخارجية البريطانيه

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