لوس أنجليس ليكرز يهزم بروكلن نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

هزم فريق لوس أنجليس ليكرز نظيره بروكلن نتس 126 /101 في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





وسجل اندري دروموند 20 نقطة و11 متابعة وأضاف دينيس شرودر 19 نقطة لليكرز.





وخاض ليكرز المباراة دون نجميه الأبرز ليبرون جيمس وانتوني ديفيز بالإضافة إلى غياب كيلي كوزما ومارك جاسول وويسلي ماثيوز.





وأحرز كيفين دورانت 22 نقطة في ثاني مباراة له بعد غياب 23 مباراة بسبب الإصابة في أربطة الساق كما سجل كيري إيرفينج 18 نقطة لفريق نتس الذي انتهت مسيرة انتصاراته التسعة المتتالية على ملعبه.





كما تغلب تورنتو رابترز على كليفلاند كافالييرز 135 /115.





وحقق رابترز رقما قياسيا على مستوى الفريق تمثل في إنهاء النصف الأول من المباراة مسجلا 87 نقطة.





وسجل جاري ترينت جونيور 44 نقطة لرابترز في أعلى معدل نقاط في مسيرته.





وافتقد رابترز لجهود الثلاثي البارز باسكال سياكام وفريد فانفليت وكيلي لوري بسبب الإصابة.





وأحرز ملاخي فلين 20 نقطة و11 تمريرة حاسمة لرابترز وأضاف او جي انونوبي 15 نقطة مقابل تسجيل يوتا واتانابي 14 نقطة.





وسجل كولين سيكستون 29 نقطة وأضاف داريوس جارلاند 19 نقطة وثمان تمريرات حاسمة لكافالييرز.





وفي مباريات أخرى فاز فيلادلفيا على أوكلاهوما سيتي ثاندر 117 /93 ويوتا جاز على ساكرامينتو كينجز 128 /112 وبورتلاند على ديترويت بيستونز 118 /103 وفينيكس صنز على واشنطن ويزاردز 134 /106 و جولدن ستيت واريورز على هيوستون روكتس 125 /109.



