برلماني يطالب التوسع في إقامة المعارض العقارية للترويج للمدن الذكية 

قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن السوق العقاري يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات السبعة الأخيرة هناك عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع والتي تهدف في المقام الأول للنهوض بالسوق العقاري ، وتساهم بقوة في تصدير العقارات، خاصة وأن نصيب مصر من التصدير العقاري لا يتناسب مع حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الدولة.





وأوضح "محسب" في بيان، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع العقاري تمثل، في بناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف انتشار المشروعات العقارية في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.



