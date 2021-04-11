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برلماني يطالب التوسع في إقامة المعارض العقارية للترويج للمدن الذكية 

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن السوق العقاري يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وخلال السنوات السبعة الأخيرة  هناك عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع والتي تهدف في المقام الأول للنهوض بالسوق العقاري،  وتساهم بقوة في تصدير العقارات، خاصة وأن نصيب مصر من التصدير العقاري لا يتناسب مع حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الدولة.

وأوضح "محسب" في بيان، اليوم الأحد، أن الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع العقاري تمثل، في بناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 التي تستهدف انتشار  المشروعات العقارية في ربوع مصر وخاصة فى المناطق الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التوسع فى عقد المؤتمرات  ومعارض التسويق العقاري،  وذلك لتعظيم الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات والترويج له، بالإضافة لمساعدة الشركات في تحقيق أهدافها وتلبية الطلب علي العقار كملاذ آمن للاستثمار، وبالتالي زيادة الاستمارات بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من  التنمية العمرانية التي نشهدها  في جميع انحاء الجمهورية، والتي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا يظهر في حركة التنمية العمرانية وتخطيط المدن الجديدة.

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