بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية.. الهام شاهين توجه رسالة للفنانة لبني عبد العزيز







وجهت الفنانه الهام شاهين رسالة لصديقتها الفنانة لبني عبد العزيز بعد تكريمها من الجامعة الامريكية عن مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .



نشرت الفنانه الهام شاهين مجموعة صور من حفل التكريم وعلقت عليها قائله :" الف مبروك للفنانه الجميله لبني عبد العزيز تكريمها من الجامعه الامريكيه التي تخرجت منها ، هي فنانة راقية ورقيقه ومثقفه ومحترمة أحبت فنها واحترمت جمهورها".



وأضافت :"تنوعت في أدوارها الرومانسية، الوسادة الخالية ، الارستقراطية المتمرد في اه من حواء ، الخادمة الفقيرة في هي والرجال ، الكوميديا الخيالية في عروس النيل ، الشعبيه التي تعمل سايس في غرام الأسياد، شخصيه جهاد في واه اسلاماه والكثير من التنويعات الأخرى في17 فيلم كلها علامات هامة وقوية".



واختمت كلامها قائلة:" كنتي دائمًا قدوة محترمة وقيمة فنية وانسانية ، وقد تشرفت اليوم بوجودي بحفل تكريمك من الجامعه الأمريكية".