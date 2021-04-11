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بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية.. الهام شاهين توجه رسالة للفنانة لبني عبد العزيز
الأحد 11/أبريل/2021 - 11:56 ص
آية عبد العزيز
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وجهت الفنانه الهام شاهين رسالة لصديقتها الفنانة لبني عبد العزيز بعد تكريمها من الجامعة الامريكية عن مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " .
نشرت الفنانه الهام شاهين مجموعة صور من حفل التكريم وعلقت عليها قائله :" الف مبروك للفنانه الجميله لبني عبد العزيز تكريمها من الجامعه الامريكيه التي تخرجت منها ، هي فنانة راقية ورقيقه ومثقفه ومحترمة أحبت فنها واحترمت جمهورها".
وأضافت :"تنوعت في أدوارها الرومانسية، الوسادة الخالية ، الارستقراطية المتمرد في اه من حواء ، الخادمة الفقيرة في هي والرجال ، الكوميديا الخيالية في عروس النيل ، الشعبيه التي تعمل سايس في غرام الأسياد، شخصيه جهاد في واه اسلاماه والكثير من التنويعات الأخرى في17 فيلم كلها علامات هامة وقوية".
واختمت كلامها قائلة:" كنتي دائمًا قدوة محترمة وقيمة فنية وانسانية ، وقد تشرفت اليوم بوجودي بحفل تكريمك من الجامعه الأمريكية".
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