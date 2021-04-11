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كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:00 م
انتر ميلان
انتر ميلان
الفجر الرياضي
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كشف المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي عن التشكيلة الرسمية للنيراتزوي في مواجهة كالياري بعد قليل.

ويلتقي إنتر ميلان أمام نظيره كالياري على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة إنتر ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فري، باستوني، دارميان.

خط الوسط: ستيفانو سينسي، بروزوفيتش، كريستيان إريكسن، أشلي يونج.

خط الهجوم: لوكاكو، اليكسيس سانشيز.

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