كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام كالياري

كشف المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي عن التشكيلة الرسمية للنيراتزوي في مواجهة كالياري بعد قليل.





ويلتقي إنتر ميلان أمام نظيره كالياري على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وجاءت تشكيلة إنتر ميلان على النحو التالي:



